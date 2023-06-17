В США заподозрили администрацию Байдена в обмане конгресса

В конгрессе предостерегают администрацию президента США Джо Байдена от заключения каких-либо сделок с Ираном в обход американских законодателей, пишет The Hill. По информации портала, в соцсетях с критикой в адрес возможных договоренностей выступили сенаторы и конгрессмены от Республиканской партии.

«Я призываю администрацию помнить, что законодательство США требует, чтобы любое соглашение, договоренность или договоренность с Ираном должны быть представлены конгрессу», — заявил член палаты представителей, республиканец Майкл Маккол.

По его словам, любые договоренности с Ираном, даже неформальные, требуют представления конгрессу. Он также добавил, что этот момент регулируется законом о пересмотре ядерного соглашения с Ираном, принятым еще в 2015 году.

В то же время сенатор-республиканец Деб Фишер призвала администрацию Байдена в целом не идти на какие-либо сделки с Тегераном. Она отметила, что Иран не только является противником США, но и «государством – спонсором терроризма».

«Любое закулисное соглашение здесь — это попытка обойти надзор конгресса», — пояснила Фишер.

При этом сенатор Джим Риш счел сам факт переговоров с Ираном ошибочным и потребовал от Белого дома перестать работать в пользу снятия санкций с Тегерана. Он подчеркнул, что за счет этого США лишь помогают союзнику России.

Ранее СМИ сообщили, что США тайно возобновили переговоры с Ираном для снижения напряженности в отношениях.