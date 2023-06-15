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Медведев заявил, что России не нужны НАТО и Украина в НАТО

Медведев в ответ на слова Столтенберга об Украине в НАТО заявил, что России это не нужно

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что России «спокойствия пока не предвидится» в связи с сигналами о готовности НАТО принять Украину в состав альянса, передает ТАСС.

«Спокойствия пока не предвидится», — подчеркнул Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ.

Зампред Совбеза также прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что на ближайшем саммите альянс рассмотрит «устойчивый сигнал» о приеме Украины в состав после завершения боевых действий.

«Что тут можно сказать? Нам НАТО и, соответственно, Украина в НАТО не нужны», — ответил на это Медведев.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал бессмысленным обсуждение членства Украины в НАТО в случае ее поражения в конфликте с Россией.

На встрече с президентом США Джо Байденом глава Североатлантического альянса также подчеркнул, что мир станет опаснее, если Россия победит в конфликте с Украиной.

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