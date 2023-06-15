Зеленский попросил парламент Швейцарии снять запрет на реэкспорт оружия на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к депутатам нижней палаты парламента Швейцарии, где рассматривается вопрос о возможной отмене запрета на реэкспорт вооружений государства в страны, в которых идут военные конфликты, передает SRF. По его словам, он просит разблокировать экспорт оружия, чтобы «приблизить мир» на украинской территории.

«Я знаю, что в Швейцарии обсуждается вопрос экспорта военного оборудования для защиты и обороны Украины. Это было бы жизненно важно. Нам нужно оружие, чтобы мы могли восстановить мир на Украине», — отметил Зеленский.

Он также добавил, что благодарен Швейцарии за поддержку антироссийских санкций, но требует от конфедерации более четкой позиции по военной помощи Киеву. Зеленский подчеркнул, что Украина якобы защищает европейские ценности.

Ранее сообщалось, что почти 60 депутатов не поддержали выступление Зеленского в нижней палате парламента Швейцарии.