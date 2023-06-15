Сенатор предложил разрешить частным структурам сбивать беспилотники

В России необходимо оборудовать гражданские беспилотники системой ГЛОНАСС, чтобы их можно было идентифицировать. При этом частным охранным структурам можно выдать разрешение, чтобы они могли сбивать дроны. Об этом в статье для «Парламентской газеты» рассказал член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.

По его мнению, полеты таких аппаратов может организовывать специально созданный Национальный центр управления беспилотными системами. Такие меры помогут применять беспилотники безопасно и удобно.

«Мною было предложено запустить систему «одного окна», куда пользователи смогут подавать план и характеристики полета и в течение, скажем, двух рабочих дней получать разрешение, если только речь не идет о каких-то закрытых объектах или зонах с ограничениями полетов», — отметила сенатор.

Кроме того, Шейкин указал на необходимость не только идентифицировать дроны и иметь возможность сбивать их, но и вносить изменения в паспорта антитеррористической безопасности объектов. В перспективе важно запустить собственное производство беспилотников в России, уверен он.

«Поэтому мною был направлен запрос в Минпромторг с предложением уточнить критерии включения БПЛА в реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ», — заключил сенатор.

В начале июня Артем Шейкин заявил, что создание Национального центра управления беспилотными системами поможет упорядочить использование гражданских беспилотников и вывести их из серой зоны за счет сокращения времени на согласования и получение разрешений.