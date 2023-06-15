Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сенатор предложил разрешить частным структурам сбивать беспилотники

Сенатор Шейкин: беспилотники в России нужно оборудовать системой ГЛОНАСС, чтобы идентифицировать их

close
100%
Depositphotos

В России необходимо оборудовать гражданские беспилотники системой ГЛОНАСС, чтобы их можно было идентифицировать. При этом частным охранным структурам можно выдать разрешение, чтобы они могли сбивать дроны. Об этом в статье для «Парламентской газеты» рассказал член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.

По его мнению, полеты таких аппаратов может организовывать специально созданный Национальный центр управления беспилотными системами. Такие меры помогут применять беспилотники безопасно и удобно.

«Мною было предложено запустить систему «одного окна», куда пользователи смогут подавать план и характеристики полета и в течение, скажем, двух рабочих дней получать разрешение, если только речь не идет о каких-то закрытых объектах или зонах с ограничениями полетов», — отметила сенатор.

Кроме того, Шейкин указал на необходимость не только идентифицировать дроны и иметь возможность сбивать их, но и вносить изменения в паспорта антитеррористической безопасности объектов. В перспективе важно запустить собственное производство беспилотников в России, уверен он.

«Поэтому мною был направлен запрос в Минпромторг с предложением уточнить критерии включения БПЛА в реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ», — заключил сенатор.

В начале июня Артем Шейкин заявил, что создание Национального центра управления беспилотными системами поможет упорядочить использование гражданских беспилотников и вывести их из серой зоны за счет сокращения времени на согласования и получение разрешений.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях