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Шольц заявил о необходимости обсудить гарантии безопасности Украины

Шольц хочет обсудить гарантии безопасности для Украины после завершения конфликта

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Lisi Niesner/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что необходимо обсудить с партнерами гарантии безопасности для Украины, в том числе на период после окончания конфликта. Об этом он сказал, представляя правительственную стратегию национальной безопасности, передает Reuters.

Он отметил, что это необходимо из-за «российской агрессии», в качестве примеров которой он привел Украину и Белоруссию.

Шольц также подчеркнул, что ситуация в области безопасности Германии значительно изменилась за последние полтора года, имея в виду конфликт на Украине и подрыв трубопроводов «Северный поток».

Правительство ФРГ представило первую в истории страны стратегию национальной безопасности, в которой Российская Федерация названа «самой серьезной угрозой» миропорядку в Европе. Соответствующий документ опубликован на сайте немецкого кабмина.

Издание The Guardian писало, что Украине на саммите НАТО в Литве не будет предложен конкретный план по вступлению в Североатлантический альянс. Вместо этого Киев некоторые члены НАТО предложат Киеву некие гарантии безопасности, которые, вероятно, «примут форму широких обязательств по защите Украины от нападений со стороны России». По мнению издания решения по вопросу членства в НАТО на саммите в Литве разочаруют президента Украины Владимира Зеленского.

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