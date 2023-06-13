Генсек НАТО заявил, что Россия и Китай развивают все более тесное сотрудничество

Москва и Пекин развивают все более тесное сотрудничество. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу PBS.

«Китай и Россия становятся все ближе и ближе к друг другу, они только что провели большие военно-морские учения. Мы все чаще видим совместные патрулирования военно-морские и воздушные России и Китая», — сказал он.

Столтенберг отметил, что вопросы безопасности больше не носят региональный характер, а стали глобальными. «То, что происходит в Европе, имеет значение для Азии, то, что происходит в Азии, имеет значение и для Европы», — подчеркнул генсек НАТО

Он добавил, что альянс видит, что Китай все больше и больше вкладывается в передовое оружие, «поэтому важно, чтобы НАТО также занималась вызовами, которые исходят от Китая».

Посол РФ в КНР Игорь Моргулов заявлял, что экономическое сотрудничество между Россией и Китаем развивается ускоренными темпами.

Журналист саудовской газеты Asharq Al-Awsat Амаль Мудалли высказал мнение, что Вашингтон борется с двумя серьезными государствами — Россией и Китаем.

Китай и Россия в июне провели совместное воздушное патрулирование в шестой раз с 2019 года. По данным Минобороны России, авиагруппа в составе российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и китайских стратегических бомбардировщиков «Хун-6к» осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.