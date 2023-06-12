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Киев надеется на создание альянса оборонных индустрий для нужд Украины

Глава МИД Украины Кулеба анонсировал создание альянса оборонных индустрий для нужд ВСУ

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Mike Segar/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на создание альянса оборонных индустрий для обеспечения потребностей Киева, передает РИА Новости.

«У нас появилась новая стратегическая задача построить альянс оборонных индустрий мира на поддержку обороны Украины», — заявил министр.

По его словам, Украина несколько месяцев назад начала обсуждать с партнерами возможность интеграции в оборонную промышленность Запада «без развертывания новых мощностей оборонной индустрии» и «без создания четких альянсов» для обеспечения стабильных поставок для потребностей Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В апреле Россия направила всем странам ноту из-за поставок вооружений Украине. Документ был направлен после объявления властей США о передаче Киеву очередного пакета военной помощи в размере $800 млн.

Как заявлял посол России в США Анатолий Антонов, выделение Украине новых пакетов военной помощи демонстрирует нежелание американских властей искать пути мирного решения конфликта.

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