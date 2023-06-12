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Путин назвал спецоперацию важной для укрепления России и защиты народа Донбасса

Путин: Россия обязана встать на защиту людей из Донбасса

Президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими в центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского, говоря о спецоперации, подчеркнул, что важно, чтобы страна укреплялась, и что нужно защитить народ в Донбассе. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».

Он поблагодарил военнослужащих «за верность присяге, за верность Родине, за верность России».

«Мне не нужно вам об этом говорить, насколько это важно для страны, для того, чтобы она была самостоятельной, укреплялась», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что люди в Донбассе — «это наши люди», которые составляют часть нашего народа и которых нужно защитить.

Послушав рассказы участников спецоперации, глава государства назвал героями, которые сражаются в жестких боевых условиях.

Ранее Путин вручил награды участникам спецоперации в госпитале имени Вишневского в Красногорске.

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