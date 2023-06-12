Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Турции назвали процесс расширения НАТО угрозой для страны

Лидер турецкой партии «Родина» Перинчек призвал наложить вето на вступление Швеции в НАТО

close
100%
Diego Cupolo/ZUMAPRESS/Global Look Press

Турция должна наложить вето на вступление Швеции в Североатлантический альянс. С таким призывом к властям страны выступил глава турецкой партии «Родина» Догу Перинчек, сообщает РИА Новости.

Политик назвал процесс расширения НАТО угрозой для Турции. «Расширение НАТО в любом направлении является обострением угрозы для Турции. НАТО является источником угроз в отношении Турции. Мы считаем принятие Швеции в члены НАТО крайне опасным для национального единства и территориальной целостности Турции», — отметил Перинчек.

Он призвал всех депутатов парламента Турции наложить вето на членство Швеции в НАТО. Глава партии «Родина» также считает необходимым для Анкары в дальнейшем выйти из Североатлантического альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Швеция выполнила условия Турции по вступлению в Североатлантический альянс.

Сообщалось, что власти Турции могут рассмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО в течение месяца до саммита альянса в Вильнюсе, который состоится в июле 2023 года.

Власти Швеции решили дать «четкий сигнал» России и разрешить размещение войск НАТО в стране до вступления в Альянс.

Финляндия и Швеция 17 мая 2022 года подали заявку на вступление в НАТО. Финляндия стала членом Альянса 4 апреля. Ратификацию заявки Стокгольма еще не провели две страны из 30 — Турция и Венгрия.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях