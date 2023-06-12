В Турции назвали процесс расширения НАТО угрозой для страны

Турция должна наложить вето на вступление Швеции в Североатлантический альянс. С таким призывом к властям страны выступил глава турецкой партии «Родина» Догу Перинчек, сообщает РИА Новости.

Политик назвал процесс расширения НАТО угрозой для Турции. «Расширение НАТО в любом направлении является обострением угрозы для Турции. НАТО является источником угроз в отношении Турции. Мы считаем принятие Швеции в члены НАТО крайне опасным для национального единства и территориальной целостности Турции», — отметил Перинчек.

Он призвал всех депутатов парламента Турции наложить вето на членство Швеции в НАТО. Глава партии «Родина» также считает необходимым для Анкары в дальнейшем выйти из Североатлантического альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Швеция выполнила условия Турции по вступлению в Североатлантический альянс.

Сообщалось, что власти Турции могут рассмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО в течение месяца до саммита альянса в Вильнюсе, который состоится в июле 2023 года.

Власти Швеции решили дать «четкий сигнал» России и разрешить размещение войск НАТО в стране до вступления в Альянс.

Финляндия и Швеция 17 мая 2022 года подали заявку на вступление в НАТО. Финляндия стала членом Альянса 4 апреля. Ратификацию заявки Стокгольма еще не провели две страны из 30 — Турция и Венгрия.