Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан с Днем России. Глава государства в ходе выступления на церемонии вручения госнаград назвал этот праздник символом неразрывности многовековой истории, величия и славы Отечества. Трансляцию вела пресс-служба Кремля.

Президент отметил, что День России утверждает единство многонационального народа страны, его преданность родине.

Также Путин заявил, что предки завещали современным россиянам чувство патриотизма и ответственности за свою страну. По мнению российского лидера, сейчас особенно наглядно видно, что значили подвиги и свершения людей прошлого, то, как они твердо и с решимостью вставали на защиту России.

Путин подчеркнул, что для современных граждан это наследие священно.

Трансляцию вела пресс-служба Кремля.

12 июня с 1990 года была принята Декларации о государственном суверенитете РСФСР. В честь этого события с 1992 года ежегодно 12 июня на государственном уровне отмечается День России.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем России, разместив в своем блоге фотографию с триколором на центральной площади в Киеве — на Майдане Незалежности.

Также сообщалось, что космонавты Сергей Прокопьев, Андрей Федяев и Дмитрий Петелин 12 июня поздравили своих сограждан с Днем России.