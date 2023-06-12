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В Индии рассчитывают на особое партнерство с Россией для сотрудничества

Глава МИД Индии заявил, что между Россией и Индией существует особое партнерство

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в поздравительном письме своему российскому коллеге Сергею Лаврову по случаю Дня России заявил, что в Индии рассчитывают на особое партнерство с Россией для сотрудничества, сообщает ТАСС.

«Теплые поздравления министру иностранных дел Сергею Лаврову, правительству и народу Российской Федерации с национальным праздником. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в рамках нашего особого привилегированного стратегического партнерства», — пишет Джайшанкар в соцсетях.

Ранее стало известно, в какую страну Россия нарастила экспорт нефти почти в 20 раз.

По итогам 2022 года объемы поставок российской нефти на индийский внутренний рынок выросли в 19 раз по сравнении с уровнем 2021 года, до 41 млн тонн. При этом за данный период времени Москва нарастила экспорт не только сырья, но и нефтепродуктов (в 2 раза, до 6,2 млн тонн).

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