Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в поздравительном письме своему российскому коллеге Сергею Лаврову по случаю Дня России заявил, что в Индии рассчитывают на особое партнерство с Россией для сотрудничества, сообщает ТАСС.

«Теплые поздравления министру иностранных дел Сергею Лаврову, правительству и народу Российской Федерации с национальным праздником. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в рамках нашего особого привилегированного стратегического партнерства», — пишет Джайшанкар в соцсетях.

Ранее стало известно, в какую страну Россия нарастила экспорт нефти почти в 20 раз.

По итогам 2022 года объемы поставок российской нефти на индийский внутренний рынок выросли в 19 раз по сравнении с уровнем 2021 года, до 41 млн тонн. При этом за данный период времени Москва нарастила экспорт не только сырья, но и нефтепродуктов (в 2 раза, до 6,2 млн тонн).