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Бывший премьер Шотландии задержана по делу о финансировании националистов

Sky News: экс-премьер Шотландии Стерджен задержана по делу о финансировании националистов

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Christoph Soeder/Global Look Press

Бывший первый министр Шотландиии экс-лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен задержана по делу о финансировании националистов, сообщает Sky News.

Из заявления полиции Шотландии следует, что 52-летняя женщина 11 июня была арестована как подозреваемый в связи с продолжающимся расследованием о финансировании Шотландской национальной партии.

По данным телеканала, Стерджен находится под стражей, ее допрашивают детективы.

«Отчет будет отправлен в Королевскую канцелярию и фискальную службу прокурора», — сообщили полиции.

В публикации уточняется, что Стерджен является последней высокопоставленной фигурой в партии, которая была задержана в рамках операции полиции «Отделение», целью которой является расследование местонахождения £600 000 (около 62 млн руб.), выделенных на второе голосование за независимость.

В 2020 году число сторонников независимости Шотландии достигло рекордного уровня: 58% жителей автономного региона выступали за его выход из состава Великобритании. Спустя шесть лет после всенародного голосования по этому вопросу, число сторонников независимости увеличилось почти на 15%. Эти показатели играют на руку шотландским властям, которые пытаются добиться от Лондона разрешения на новый референдум по независимости.

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