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Власти Канады конфисковали российский самолет Ан-124 для Украины

Трюдо заявил, что Канада передаст Украине конфискованный российский самолет Ан-124

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита в Киев объявил, что страна конфисковывает российский транспортный самолет Ан-124, задержанный в 2022 году в Торонто, и передаст его Украине. Посол РФ в Оттаве Олег Степанов назвал это воровством, сообщает ТАСС.

«Это совершенно незаконно, это воровство, грабеж», — сказал Степанов и добавил, что такие действия канадского руководства доказывают, что в стране не существует правового государства.

Самолет «Руслан» компании «Волга-Днепр» с грузом ковид-тестов из Китая прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года. После этого власти Канады из-за ситуации на Украине закрыли небо для полетов российских самолетов и задержали борт.

В апреле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Канада планирует передать средства от конфискованных активов, которые принадлежат Российской Федерации, для обороны и восстановления Украины.

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