Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский рассказал о встрече с Трюдо

Зеленский заявил о встрече с премьер-министром Канады Трюдо в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо во время его визита в Киев. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Приветствую на Украине премьер-министра Канады Джастина Трюдо и представителей и представительниц его команды», — сказано в сообщении.

10 июня Трюдо приехал в Киев с необъявленным визитом. Стало известно, что премьер-министр Канады прибыл на Украину вместе с вице-премьер-министром Кристией Фриланд. Отмечалось, что это произошло в момент, когда украинское правительство «изо всех сил» пытается оценить ущерб от обрушения плотины Каховской ГЭС. Также уточнялось, что поездка канадского премьера в Киев была спланирована в условиях строгой секретности.

В этот же день Трюдо объявил о предоставлении военной помощи Киеву на сумму 500 млн канадских долларов ($375 млн). Канадский премьер также заявлял, что Канада примет участие в обучении украинских летчиков истребителей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях