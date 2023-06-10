Зеленский рассказал о встрече с Трюдо

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо во время его визита в Киев. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Приветствую на Украине премьер-министра Канады Джастина Трюдо и представителей и представительниц его команды», — сказано в сообщении.

10 июня Трюдо приехал в Киев с необъявленным визитом. Стало известно, что премьер-министр Канады прибыл на Украину вместе с вице-премьер-министром Кристией Фриланд. Отмечалось, что это произошло в момент, когда украинское правительство «изо всех сил» пытается оценить ущерб от обрушения плотины Каховской ГЭС. Также уточнялось, что поездка канадского премьера в Киев была спланирована в условиях строгой секретности.

В этот же день Трюдо объявил о предоставлении военной помощи Киеву на сумму 500 млн канадских долларов ($375 млн). Канадский премьер также заявлял, что Канада примет участие в обучении украинских летчиков истребителей.