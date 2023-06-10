Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ватикан допустил поддержку предложения Украины по миру в одном из аспектов

Паролин: Ватикан может поддержать предложения Украины по миру в гуманитарном аспекте

close
100%
Depositphotos

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что Ватикан может поддержать предложения Киева по миру главным образом в гуманитарном аспекте. Об этом сообщает агентство ANSA.

«Мы смотрим, каким образом это сделать, особенно в гуманитарных вопросах», — цитирует его агентство.

Паролин подчеркнул, что Святой престол в данный момент «работает над вопросом возвращения украинских детей», якобы вывезенных на территорию России.

«Это деликатный вопрос, и найти формулу для его решения непросто», — сказал госсекретарь.

Ранее Пьетро Паролин рассказал о самочувствии папы Римского Франциска. Паролин утверждал, что Франциск, который 7 июня в столичной клинике «Джемелли» перенес операцию на брюшной полости, чувствует себя хорошо и уже планирует приступить к работе. При этом кардинал, отвечая на вопрос журналистов, указал, что папа Римский сможет покинуть больницу тогда, когда разрешат врачи.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях