Ватикан допустил поддержку предложения Украины по миру в одном из аспектов

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что Ватикан может поддержать предложения Киева по миру главным образом в гуманитарном аспекте. Об этом сообщает агентство ANSA.

«Мы смотрим, каким образом это сделать, особенно в гуманитарных вопросах», — цитирует его агентство.

Паролин подчеркнул, что Святой престол в данный момент «работает над вопросом возвращения украинских детей», якобы вывезенных на территорию России.

«Это деликатный вопрос, и найти формулу для его решения непросто», — сказал госсекретарь.

Ранее Пьетро Паролин рассказал о самочувствии папы Римского Франциска. Паролин утверждал, что Франциск, который 7 июня в столичной клинике «Джемелли» перенес операцию на брюшной полости, чувствует себя хорошо и уже планирует приступить к работе. При этом кардинал, отвечая на вопрос журналистов, указал, что папа Римский сможет покинуть больницу тогда, когда разрешат врачи.