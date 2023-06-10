Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В российском посольстве прокомментировали очередной пакет помощи США Украине

Посол Антонов: в США не намерены искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта

close
100%
Wong Maye-E/AP

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что выделение Украине очередного нового крупного пакета военной помощи демонстрирует нежелание американских властей искать пути мирного решения конфликта, передает РИА Новости.

По словам посла, Вашингтон продолжает «накачивать» Украину новыми партиями смертоносных вооружений.

«Ассигнование на эти цели столь внушительных финсредств говорит об одном: в Вашингтоне не намерены искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта», — сказал Антонов.

Он добавил, что в администрации не предприняли попыток, чтобы усадить стороны за стол переговоров.

Накануне Пентагон сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $2,1 млрд. В заявлении американского Минобороны говорится, что новый пакет включает в себя полустационарный зенитно-ракетный комплекс средней дальности HAWK, беспилотные системы Puma, предназначенные для ведения наблюдения. Кроме того, в него войдут боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях