В российском посольстве прокомментировали очередной пакет помощи США Украине

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что выделение Украине очередного нового крупного пакета военной помощи демонстрирует нежелание американских властей искать пути мирного решения конфликта, передает РИА Новости.

По словам посла, Вашингтон продолжает «накачивать» Украину новыми партиями смертоносных вооружений.

«Ассигнование на эти цели столь внушительных финсредств говорит об одном: в Вашингтоне не намерены искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта», — сказал Антонов.

Он добавил, что в администрации не предприняли попыток, чтобы усадить стороны за стол переговоров.

Накануне Пентагон сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $2,1 млрд. В заявлении американского Минобороны говорится, что новый пакет включает в себя полустационарный зенитно-ракетный комплекс средней дальности HAWK, беспилотные системы Puma, предназначенные для ведения наблюдения. Кроме того, в него войдут боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды.