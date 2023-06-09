В США призвали защитить Трампа и судить Байдена и его сына

Член палаты представителей от Аризоны Энди Биггс заявил, что Республиканская партия должна вступиться за экс-президента США Дональда Трампа и судить американского лидера Джо Байдена и его сына. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Республиканская партия должна судить таких людей, как Хантер и Джо Байден, поскольку у нее есть горы доказательств (нарушений закона. — «Газета.Ru»)», — сказал он, комментируя свой пост в социальных сетях, в котором он написал: «Теперь мы дошли до стадии войны. Глаз за глаз».

Биггс подчеркнул, что «Министерство юстиции пошло вразнос и стало (политическим. — «Газета.Ru») орудием».

Ранее 9 июня стало известно, что американские власти предъявили Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения по 38 пунктам в деле о ненадлежащем хранении секретных документов. Уточнялось, что обвинения против Трампа предусматривают наказание в виде лишения свободы до 20 лет, а также штрафы.

Ранее Трамп заявлял, что новые обвинения в его адрес представляют собой «вмешательство в выборы на самом высоком уровне», а администрация президента США Джо Байдена является «самой коррумпированной» в истории.