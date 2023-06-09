В МИД заявили, что Россия ответит на решение суда Нидерландов по скифскому золоту

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Верховного суда Нидерландов в отношении экспонатов выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» создает опасный прецедент, который не останется без адекватной реакции России. Об этом говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте МИД РФ.

Дипломат указала на то, что решение нидерландского суда отклонить кассационную жалобу крымских музеев не стало неожиданностью для российской стороны.

«Вердикт Верховного суда Нидерландов создает очередной опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами, и, безусловно, не может быть оставлен без адекватной реакции с нашей стороны», — заявила представитель МИД РФ.

В феврале 2014 года коллекция скифского золота, состоящая из 2 тыс. артефактов и собранная из четырех музеев полуострова, была вывезена на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в Амстердам.

В августе 2014 года было принято решение не передавать коллекцию ни Крыму, ни Украине. В январе 2022 года музеи Крыма обратились с кассационной жалобой в Верховный суд Нидерландов. Был начат административный процесс.

9 июня стало известно, что Верховный суд Нидерландов подтвердил решение Апелляционного суда Амстердама передать коллекцию из крымских музеев Украине. В жалобе музеи Крыма утверждали, что решение первого суда нарушает первый протокол Евроконвенции по правам человека.