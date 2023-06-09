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Десантис заявил о предвзятости Минюста США из-за обвинений Трампу

Кандидат в президенты Десантис назвал Трампа жертвой правоохранительных органов при Байдене

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Butch Dill/AP

Губернатор Флориды Рон Деcантис, главный соперник Дональда Трампа на предстоящем выдвижении кандидата в президенты от Республиканской партии США, заявил, что решение предъявить обвинения бывшему президенту продемонстрировало политическую предвзятость Министерства юстиции при главе Белого дома Джо Байдене. Об этом сообщает Fox News.

«Использование федеральных правоохранительных органов в качестве инструмента борьбы представляет смертельную угрозу для свободного общества», — заявил он

Десантис отметил, что в США много лет закон применяется неравномерно в зависимости от политической принадлежности. «Почему так усердно преследуют Трампа, но так пассивно относятся к Хиллари или Хантеру?» — задался вопросом кандидат в президенты.

Десантис заявил, что в случае победы на выборах президента США «привлечет к ответственности Министерство юстиции, устранит политическую предвзятость и раз и навсегда».

Конгрессвумен Элиза Стефаник, член Республиканской партии, обвинила президента США Джо Байдена во вмешательстве в предстоящие выборы после предъявления новых обвинений Трампу.

Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения по делу о нарушении Закона о шпионаже в связи с секретными документами, которые он забрал в свое флоридское поместье Мар-а-Лаго. Сам Трамп уже объявил о своей невиновности.

Губернатор штата Флорида Рон Десантис подал официальную заявку на выдвижение собственной кандидатуры на выборах главы государства в 2024 году.

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