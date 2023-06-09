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Африканские лидеры выслушают позиции России и Украины для урегулирования конфликта

Посол ЮАР в Японии Нгоньяма: лидеры семи стран Африки выслушают позиции глав РФ и Украины

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Посол ЮАР в Японии Смэтс Нгоньяма заявил, что лидеры семи африканских государств, включая ЮАР, намерены нанести визиты в Москву и Киев, чтобы выслушать позиции президента РФ Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского и найти основу для урегулирования конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

«Идея заключается в том, чтобы выслушать их обоих и [понять], где именно есть общая основа для нахождения решения, чтобы [понять], что может быть сделано», — рассказал африканский дипломат.

Нгоньяма отметил, что страны Африки тесно связаны и с Россией, и с Украиной как в торговле, так и в сфере образования, поэтому украинский кризис представляет для них «серьезный вызов».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложения Африки по украинскому урегулированию надо рассматривать в рамках противостояния Запада с Россией и Китаем.

23 мая советник президента ЮАР Бежани Чауке прибыл в РФ для подготовки мирной инициативы стран Африки по конфликту на Украине.

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