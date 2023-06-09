Politico предполагает, что Блинкен вскоре посетит Пекин

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибудет в Китай на следующей неделе для переговоров с китайской стороной, сообщает газета Politico.

Издание отмечает, что Блинкен якобы должен попасть в Пекин после завершения своего ближневосточного турне.

Китай на протяжении некоторого времени отказывается от прямых контактов с Соединенными Штатами — в первую очередь, в вопросах дипломатии и вооруженных сил. Шеф Пентагона Ллойд Остин не смог поговорить со своим китайским коллегой на саммите по безопасности в Сингапуре. Остин заявил, что Вашингтон не потерпит никакого «принуждения и запугивания» своих союзников и партнеров со стороны Китая.

Ранее Bloomberg сообщило, что госсекретарь США Энтони Блинкен может встретиться с главой КНР Си Цзиньпинем в ближайшие недели.

По данным агентства, США хотят возобновить контакты с КНР на высоком уровне, несмотря на продолжающуюся напряженность.