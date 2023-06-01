США перестанут передавать России данные о запусках ракет и статусе вооружений

Бюро по контролю над вооружениями, верификации и соблюдению госдепартамента США сообщило, что Вашингтон с 1 июня прекращает передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под ДСНВ, передает РИА Новости, ссылаясь на распространённый документ.

«С 1 июня 2023 года США отказывают в уведомлении России, требуемом в соответствии с Договором, включая передачу обновленной информации о статусе или местонахождении попадающих под действие договора вооружений, таких как ракеты и пусковые установки», — говорится в сообщении дипведомства.

В Вашингтоне отметили, что перестанут предоставлять России телеметрическую информацию, которая касается пусков американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок.

Также в ведомстве сообщили, что отзываются выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ.

В Госдепе напомнили, что заранее уведомили Россию о контрмерах в рамках ДСНВ. Кроме этого там отметили, что готовы к конструктивному диалогу для возобновления соглашения.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на данный момент является единственным документом, ограничивающим ядерные силы России и США, обладающих большей частью мировых ядерных запасов. Москва приняла решение о приостановке своего участия в договоре в конце февраля 2023 года. Действие СНВ-3 истекает 5 февраля 2026 года, он может быть продлен сроком на пять лет при обоюдном согласии сторон.

Страны Большой семерки выразили сожаление в связи с решением России приостановить действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-III) и призвали РФ вернуться к соглашению.