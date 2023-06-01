Румыния посоветовала Украине и Молдавии не ждать быстрого присоединения к ЕС

Власти Украины и Молдавии должны реалистично смотреть на сроки процесса евроинтеграции, считает президент Румынии Клаус Йоханнис. По его словам, им стоит посмотреть на ситуацию вокруг Западных Балкан, которые до сих пор не стали частью Евросоюза.

«Не должно быть иллюзий, эти процедуры очень сложны. Может возникнуть впечатление, что они никогда не закончатся, но это — необходимые вещи. Если все будут усердно работать, этого можно достичь за несколько лет, но посмотрите на Балканы, где были взлеты и падения», — цитирует слова Йоханниса ТАСС.

Как указал президент Румынии, он надеется на то, что Молдавия сможет продолжать идти по пути евроинтеграции в том же ритме. Он также добавил, что Кишинев вместе с Киевом получили сигналы о поддержке со стороны Европы.

«Уверен, что поддержка демократических государств будет продолжаться для Молдавии, Украины и всего региона, укрепляя их безопасность, что также будет означать укрепление безопасности всей Европы», — подчеркнул Йоханнис.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что у Украины и Молдавии не должно быть приоритета перед Балканами при вступлении в ЕС.