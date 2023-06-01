Сийярто напомнил, почему Украина пока не может войти в НАТО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на повестку саммита НАТО в Вильнюсе в июле не следует выносить вопрос о присоединении Украины к альянсу. Заявление было сделано дипломатом по итогам заседания министров иностранных дел стран НАТО в Осло и опубликовано на его странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Присоединение воюющей страны к НАТО не может появиться на повестке дня. Я думаю, что в закрытом кругу есть согласие по поводу того, что воюющую страну нельзя принимать», — заявил дипломат.

При этом Сийярто отметил, что обещания предоставить Украине какой-либо график вступления в НАТО на предстоящем саммите будут нечестными.

«Нельзя создавать иллюзии, которые очевидным образом не будут осуществлены», — подчеркнул он.

Ранее издание Financial Times назвало условием участия президента Украины Владимира Зеленского в саммите НАТО в Вильнюсе предоставление дорожной карты по вступлению страны в НАТО.

В публикации отмечается, что украинский президент дал понять лидерам государств-членов Североатлантического альянса, что он не планирует приезжать на саммит НАТО в Вильнюсе 11-12 июля без конкретных гарантий безопасности и дорожной карты по вступлению в организацию.