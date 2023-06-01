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Путин назвал честью и удовольствием жизнь в России

Путин назвал огромной честью жизнь в России и возможность обеспечивать ее будущее

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал огромной честью и удовольствием жизнь на российской земле, а также пользоваться предоставленными ему и его коллегам возможностями. Об этом он сказал, вручая награды многодетным семьям, передает ТАСС.

Под этими возможностями российский лидер назвал решение проблем, перед которыми стоит Российская Федерация. С тем, чтобы обеспечивать безусловное развитие и будущее страны.

В ходе этой же встречи Путин заявил, что Россия на Украине защищает свою землю и своих людей, и страна обязательно одержит победу в ходе специальной военной операции.

Также российский лидер заявил, что многодетные семьи олицетворяют безусловные и абсолютные для России нравственные основы и ценности, в независимости от того, кто бы ни пытался размывать и оспаривать их.

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