Путин назвал честью и удовольствием жизнь в России

Президент России Владимир Путин назвал огромной честью и удовольствием жизнь на российской земле, а также пользоваться предоставленными ему и его коллегам возможностями. Об этом он сказал, вручая награды многодетным семьям, передает ТАСС.

Под этими возможностями российский лидер назвал решение проблем, перед которыми стоит Российская Федерация. С тем, чтобы обеспечивать безусловное развитие и будущее страны.

В ходе этой же встречи Путин заявил, что Россия на Украине защищает свою землю и своих людей, и страна обязательно одержит победу в ходе специальной военной операции.

Также российский лидер заявил, что многодетные семьи олицетворяют безусловные и абсолютные для России нравственные основы и ценности, в независимости от того, кто бы ни пытался размывать и оспаривать их.