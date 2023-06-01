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Глава Пентагона сообщил, что министр обороны Китая отказался с ним встретиться

Шеф Пентагона Остин назвал прискорбным отказ его коллеги из КНР от встречи в Сингапуре

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Irakli Gedenidze/Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что его китайский коллега Ли Шанфу отказался от проведения с ним личной встречи. Об этом Остин сказал, выступая в Токио на совместной пресс-конференции с министром обороны Ясукадзу Хамадой, сообщает ТАСС.

Встречу американского и китайского министров обороны предполагалось провести в начале июня в Сингапуре на полях конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

Остин назвал «прискорбным» отказ Ли Шанфу встречаться. Он заявил, что США и дальше будут в Индо-Тихоокеанском регионе работать со странами из «числа единомышленников», с которыми у Вашингтона имеются «общие ценности и общие задачи, состоящие в «обеспечении свободы и открытости».

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что США должны создать подходящие условия для встречи глав Министерств обороны двух государств. По мнению Пекина, Вашингтон должен искренне уважать озабоченность КНР в отношении защиты своего суверенитета, безопасности и интересов, и исправить свои ошибочные действия.

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