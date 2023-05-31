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Макрон заявил, что Путин «разбудил» НАТО «сильнейшим электрошоком»

Макрон заявил, что Путин начал СВО и разбудил НАТО сильнейшим электрошоком

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Ludovic Marin /Pool via Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил во время выступления в Братиславе, что российский президент Владимир Путин «разбудил» НАТО «сильнейшим электрошоком», когда начал спецоперацию. Об этом сообщает Le Point.

«Сегодня нам нужно всеми силами помочь Украине провести эффективное контрнаступление», — подчеркнул Макрон, призвав предоставить Киеву «осязаемые и надежные гарантии безопасности».

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью France Inter заявила, что президент страны может возобновить звонки российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы не усиливать «ментальную изоляцию» российских властей. Представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя слова госпожи Колонна, сказала, что «режим тишины» между главами России и Франции установлен по инициативе Парижа.

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