Премьер Косово призвал отправить организаторов насилия «обратно в Сербию или в тюрьмы»

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что к разжиганию насилия на севере Косово причастна мафия и нелегальные структуры, представителей которых необходимо посадить в тюрьмы в Косово или отправить обратно в Сербию. Об этом он заявил на саммите по безопасности GLOBSEC в Братиславе.

«Пока разъяренная толпа находится на улицах, угрожая нападением, спецназ должен находиться в зданиях муниципалитетов. Наша полиция делает очень профессиональную работу, ее обучают в США и ЕС, она ориентирована на Запад и хорошо знает права человека, нарушений со стороны нашей полиции нет. <..> Мы не отдадим нашу республику этой фашистской толпе. Выход из этого кризиса заключается в том, чтобы мафия вернулась в Сербию или оказалась в косовских тюрьмах», — заявил Курти.

31 мая сербские протестующие напали с бутылками на автомобиль косовской полиции.

Ранее сообщалось, что более тысячи сербов собрались 31 мая перед зданием муниципалитета в Звечане на севере самопровозглашенной республики Косово, они принесли с собой 250-метровый национальный флаг.

В протесте против албанских властей приняли участие рекордное число людей. На место были направлены бронетехника и отряды полицейского спецназа косовской полиции, численной которых намного увеличилась по сравнению с предыдущими днями. В то же время силы НАТО KFOR растянули у здания муниципалитета несколько рядов колючей проволоки.