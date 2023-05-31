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ТАСС: Путин посетит Турцию после инаугурации Эрдогана

ТАСС: Путин может посетить Турцию после инаугурации Эрдогана для обсуждения Украины

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Turkish Presidential Press Office/Reuters

Президент России Владимир Путин может посетить Турцию после инаугурации лидера этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник в Анкаре.

По словам собеседника агентства, если такой визит состоится, то главы государств во время встречи обсудят конфликт на Украине и зерновую сделку.

Ранее корреспондент газеты Hürriyet Ханде Фират сообщила, что по завершении инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана в Турцию прибудут главы России и Украины — Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Журналист отметила, что на инаугурацию планирует приехать большое число лидеров иностранных государств, а Владимир Путин совершит «отдельный и приватный визит», после чего в Турцию приедет украинский президент.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в обозримом будущем лидеры двух государств планируют встретиться.

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