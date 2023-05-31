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В Кремле оценили предложение присвоить Донецку и Луганску звание «Город-герой»

Песков заявил, что решение о привоении званий Донецку и Луганску примут законодатели

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение лидера ЛДПР Леонида Слуцкого присвоить Донецку и Луганску звание «Город-герой».

«Безусловно, особенно жители Донецка и Луганска проявляют абсолютное геройство за последние годы, за период последних 9 лет. С тем, чтоб обеспечить их безопасность и ведется специальная военная операция. Безусловно, мужество этих городов надо отметить, но каким образом — давайте подождем наших законодателей», — сказал представитель Кремля.

Ранее в Telegram-канале Леонида Слуцкого сообщалось, что ЛДПР предложила вернуть звание «Город-герой» и наделить им Донецк и Луганск за мужество и героизм жителей. Слуцкий отметил, что Донецк и Луганск каждый день сопротивляются и отстаивают свое право на мирную жизнь, культуру и возможность говорить на родном языке.

Город-герой является высшей степенью отличия, которую присваивали в Советском Союзе городам, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

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