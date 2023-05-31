В Кремле обеспокоены ситуацией в Белгородской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с обстрелами Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) тревожной.

«Ситуация с обстрелами Белгородской области достаточно тревожная, «принимаются меры», — сказал он.

При этом представитель Кремля отметил, что Москва до сих пор не услышала ни слова осуждения от западных стран украинских ударов по гражданским объектам в Белгородской области.

»Российская Федерация понимает, на что ее пытается спровоцировать Запад, но будет спокойно думать, как с этим разобраться» — подчеркнул Песков.

Также Дмитрий Песков заявил, что по вопросу атаки дронов на Москву и Московскую область нужно ориентироваться на данные Министерства обороны России. На вопрос о том, кто запустил беспилотные летательные аппараты, пресс-секретарь российского президента ответил, что эта информация также находится в ведении оборонного ведомства.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.