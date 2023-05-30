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Политолог объяснил, почему большинство китайцев считают Запад виновником конфликта на Украине

Политолог Маслов: китайцы обижены на Запад за давление на Пекин и Москву

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Depositphotos

Китайцы испытывают обиду на Запад за колоссальное давление на Пекин и Москву. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» выразил политолог-китаист Алексей Маслов, комментируя новость о том, что 80% жителей КНР назвали США и европейские страны основными виновниками конфликта на Украине. При этом, по его словам, Россия, наоборот, воспринимается китайскими гражданами как верный союзник.

«У народа КНР имеется и жуткая обида на Вашингтон. Ежедневно китайцы читают местные СМИ, где ситуация подается в ключе колоссального давления Штатов на Пекин и Москву. Подобные утверждения наслаиваются на традиционные симпатии к России, что в сумме и дает ошеломительную поддержку нашей страны», — отметил эксперт.

Он также обратил внимание, что официальная позиция Пекина не противоречит мнению населения.

По данным исследования Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа, 80% населения КНР уверены, что Запад несет ответственность за украинский конфликт. Отмечается, что почти 60% участников опроса ответили, что не доверяют США, при этом 58,4% считают Российскую Федерацию «благоприятной страной».

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