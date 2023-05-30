В Кремле связали атаку БПЛА на Москву с необходимостью продолжения СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что атака беспилотных летательных аппаратов на Москву подтверждают, что РФ необходимо продолжать специальную военную операцию.

«Это лишний раз подтверждает необходимость продолжения этой специальной военной операции и достижения поставленных целей», — сказал он.

При этом Песков отказался комментировать вопросы защищенности Москвы, отметив, что система противовоздушной обороны (ПВО) сработала хорошо.

Утром 30 мая экстренные службы сообщили о попадании беспилотников в два жилых дома. Один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.

В Минобороны России заявили, что в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов. Уточнялось, что три из них, как утверждает министерство, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, другие пять дронов были сбиты ЗРК «Панцирь-С» в Подмосковье.

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, в зданиях, атакованных БПЛА, есть незначительные повреждения. Медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте.