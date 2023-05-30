Захарова: рассуждения в США о намерении РФ напасть на Восточную Европу смехотворны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что рассуждения в Соединенных Штатах о том, что «русские собирались напасть на Восточную Европу», являются смехотворными. Как сообщает ТАСС, так она прокомментировала высказывания бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера.

«Рассуждения, что русские собирались напасть на Восточную Европу, а заодно Швецию и Финляндию, смехотворны», — сказала Захарова.

По ее словам, именно союз России и Китая, «когда две великие державы стоят спина к спине против США, определяет сегодня магистральное направление современной геополитики».

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что стремление Вашингтона сделать Украину одним из членов Североатлантического альянса было серьезной ошибкой и привело к нынешнему конфликту. Киссинджер отмечал, что США «абсолютно правы в том, что противостоят» России, а также подчеркнул, что он поддерживает политику американского президента Джо Байдена в отношении Украины.