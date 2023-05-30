Представитель властей Сербии обвинил косовского премьера в намерении начать войну

Директор Канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович обвинил премьера самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти в намерении «поджечь» весь регион Западных Балкан. Об этом Петкович сказал в эфире Радио и телевидения Сербии.

«Балканский пироман Курти вчера хотел поджечь не только КиМ, но и весь регион», — заявил политик.

По его словам, в результате вчерашней акции с сербской стороны пострадали 52 человека, у троих из них диагностировали тяжелые ранения. У военного контингента НАТО KFOR ранен 41 человек, трое — тяжело.

Петкович выделил гражданина Драгиши Галяка, который получил две пули от бойца косовского спецподразделения полиции.

По мнению директора канцелярии, действия Курти всецело указывают на то, что тот хочет разжечь войну, поскольку это единственный способ избежать выполнения обязательств по Брюссельскому соглашению — формирования Сообщества сербских общин.

29 мая тысячи сербов Косово собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода полиции и отзыва косовоалбанских мэров. К зданиям муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток были направлены военные контингента НАТО KFOR. За ними встали крупные силы косовской полиции, которые не допускали косовских сербов к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между гражданами и силовиками.

30 мая косовские сербы вновь собрались перед зданиями муниципалитетов.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александар Вучич утром 30 мая встретился с послами «пятерки» (США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии) и главой постоянной делегации Европейского союза в республике на фоне ситуации вокруг Косово.