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МИД РФ призвал людей не поддаваться на усилия Британии по поиску наемников для Украины

Захарова призвала не поддаваться на вербовку Лондона, ищущего расходный материал для Киева

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Пресс-служба МИД РФ

Министерство иностранных дел России призывает иностранных граждан не поддаваться на вербовочные усилия спецслужбы Великобритании, набирающих наемников для участия в украинском контрнаступлении. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат таким образом прокомментировала сообщение, опубликованное в британской системе по объявлению вакансий. Там говорится, что требуются «добровольцы» из стран Ближнего Востока и Северной Африки, готовые воевать на стороне Украины.

«Не вызывает сомнений, что за этой акцией, скорее всего, стоят британские спецслужбы, которые готовы оплачивать крупные гонорары за наем «солдат удачи» для Украины за счет налогоплательщиков собственной страны», — приводит слова Захаровой пресс-служба МИД РФ.

Дипломат подчеркнула, что министерство призывает людей «не поддаваться на вербовочные усилия британцев», ищущих «расходный материал» для Киева.

Ранее газета Washington Post сообщила, что на стороне Вооруженных сил Украины могут воевать тысячи бойцов из США. С начала российской специальной военной операции на Украине погибли 16 американских добровольцев.

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