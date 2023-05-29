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В США рассказали, почему Запад продолжает обострять конфликт на Украине

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Запад не может смириться с самостоятельной РФ

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Газета.Ru

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру заявил, что Запад не желает мириться с самостоятельной Россией, поэтому продолжает обострять конфликт на Украине.

«Это идеологическая проблема», — сказал он.

По словам полковника, Российская Федерация отказывается принимать абсурдные новые ценности, которые навязывает Запад. РФ отстаивает свои интересы, указал он.

«Конечно же это преступление, и мы хотим уничтожить ее за это», — заявил Макгрегор.

Он также высказал мнение, что НАТО отказывается от мирных переговоров по Украине, не желая признавать свое поражение в противостоянии с РФ. Как отметил военный, главной целью США и их союзников всегда было ослабление России из-за наличия у нее национальной идентичности и собственной культуры.

Он добавил, что Российская Федерация «развивается по другому пути». Как считает полковник, страна «выигрывает от этого».

При этом западный путь развития продемонстрировал свою несостоятельность, заключил Макгрегор.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине должен завершиться за столом переговоров, однако это будет зависеть от ситуации на поле боя.

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