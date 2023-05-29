В Словакии обвинили Россию в попытке вмешательства в выборы

Экс-глава Минобороны Словакии Ярослав Надь обвинил Москву в попытке сфальсифицировать предстоящие парламентские выборы в стране в пользу партии «Курс — социальная демократия» (Smer-SD). Об этом пишет издание Euractiv.

«Мы получили разведывательную информацию из-за рубежа, в том числе точное лицо, время и место, где гражданин Словацкой Республики находился в России для получения финансовых средств в пользу политической партии Smer-SD для манипулирования выборами», — сказал он .

О каких именно манипуляциях идет речь, экс-министр обороны не уточнил.

При этом издание приводит слова члена президиума Smer-SD Роберта Калиняка, который опровергает все обвинения и утверждает, что партия никогда не принимала денег из-за рубежа. Он назвал обвинения «невероятной чушью».

По данным опросов большинство словаков готовы поддержать на выборах партию «Курс — социальная демократия» (Smer-SD) бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Партия призывает прекратить поставки оружия на Украину и критикует санкции в отношении Москвы.

Издание The Spectator писало, что Украина рискует лишиться ближайшего союзника после выборов в Словакии.