Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Словакии обвинили Россию в попытке вмешательства в выборы

Экс-министр обороны Словакии Надь обвинил Россию в попытке сфальсифицировать выборы

close
100%
Depositphotos

Экс-глава Минобороны Словакии Ярослав Надь обвинил Москву в попытке сфальсифицировать предстоящие парламентские выборы в стране в пользу партии «Курс — социальная демократия» (Smer-SD). Об этом пишет издание Euractiv.

«Мы получили разведывательную информацию из-за рубежа, в том числе точное лицо, время и место, где гражданин Словацкой Республики находился в России для получения финансовых средств в пользу политической партии Smer-SD для манипулирования выборами», — сказал он .
О каких именно манипуляциях идет речь, экс-министр обороны не уточнил.

При этом издание приводит слова члена президиума Smer-SD Роберта Калиняка, который опровергает все обвинения и утверждает, что партия никогда не принимала денег из-за рубежа. Он назвал обвинения «невероятной чушью».

По данным опросов большинство словаков готовы поддержать на выборах партию «Курс — социальная демократия» (Smer-SD) бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Партия призывает прекратить поставки оружия на Украину и критикует санкции в отношении Москвы.

Издание The Spectator писало, что Украина рискует лишиться ближайшего союзника после выборов в Словакии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях