Вучич заявил о желании премьера Косово стать Зеленским

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Pink обвинил премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти в стремлении стать такой же фигурой, как украинский президент Владимир Зеленский.

Однако такое стремление, по мнению Вучича, вскоре приведет к обострению в Косово, так как сербы больше не намерены это терпеть.

«Я боюсь общей <…> нестабильности, боюсь и больших конфликтов, так как знаю, что сербы не могут этого терпеть, а [Курти] ни за что не отступит. Он сильно хочет и мечтает быть Зеленским», — сказал сербский президент.

Он добавил, что премьер Косово ведет себя крайне безответственно.

Несколько дней назад глава Минобороны Сербии Милош Вучевич также заявил, что премьер Курти «мечтает быть в роли жертвы, как Зеленский».

26 мая Вучич привел армию страны в состояние максимальной готовности из-за ситуации в самопровозглашенном Косово. Отмечалось, что он пошел на этот шаг из-за насилия со стороны полиции Косово в отношении сербского населения в Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче.

В свою очередь, в МИД России заявили о поддержке Сербии в отстаивании прав и суверенитета в вопросе с Косово.