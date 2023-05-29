Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вучич заявил о желании премьера Косово стать Зеленским

Президент Сербии Вучич: премьер-министр Косово Курти мечтает стать Зеленским

close
100%
Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Pink обвинил премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти в стремлении стать такой же фигурой, как украинский президент Владимир Зеленский.

Однако такое стремление, по мнению Вучича, вскоре приведет к обострению в Косово, так как сербы больше не намерены это терпеть.

«Я боюсь общей <…> нестабильности, боюсь и больших конфликтов, так как знаю, что сербы не могут этого терпеть, а [Курти] ни за что не отступит. Он сильно хочет и мечтает быть Зеленским», — сказал сербский президент.

Он добавил, что премьер Косово ведет себя крайне безответственно.

Несколько дней назад глава Минобороны Сербии Милош Вучевич также заявил, что премьер Курти «мечтает быть в роли жертвы, как Зеленский».

26 мая Вучич привел армию страны в состояние максимальной готовности из-за ситуации в самопровозглашенном Косово. Отмечалось, что он пошел на этот шаг из-за насилия со стороны полиции Косово в отношении сербского населения в Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче.

В свою очередь, в МИД России заявили о поддержке Сербии в отстаивании прав и суверенитета в вопросе с Косово.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях