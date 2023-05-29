Reuters выяснило, что сенатор Грэм не произносил фразу об «инвестициях в смерть русских»

Американский сенатор Линдси Грэм не произносил слова об «инвестициях в смерть русских», сообщает Reuters.

Как выяснило агентство, в видео, изначально распространенном Офисом президента Украины, две фразы сенатора следовали друг за другом: «А русские умирают» и «Никогда мы так удачно не тратили деньги».

Однако на самом деле эти две ремарки были сделаны в разных частях разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это подтвердила полная запись беседы, которая позже оказалась в распоряжении Reuters.

Грэм начал беседу с того, что сказал — сопротивление украинцев напоминает ему о героических страницах американской истории. «Было время, когда и мы такими были <…> мы хотели или быть свободными, или умереть», — сказал сенатор.

«А теперь вы свободны. И мы тоже будем», — отметил Зеленский. «А русские умирают», — сказал сенатор. «Да, но они пришли на нашу территорию. Мы не воюем на их территории», — ответил на это украинский президент.

Однако, как пишет Reuters, российские официальные лица напрямую связали похвалу Грэма в адрес преимуществ помощи США с его комментариями о гибели россиян в ходе конфликта.

Сенатор также прислал агентству по электронной почте свою реакцию на произошедшее. В частности, Грэм сказал, что упомянул в разговоре с Зеленским о том, что Украина приняла американскую мантру: «Живи свободно или умри».

Ранее сообщалось, что Зеленский на этой встрече выразил благодарность Грэму за «неколебимую позицию и вклад в усиление оборонных возможностей Украины».