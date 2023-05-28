В Кремле заявили о необходимости РФ быть жесткой в отстаивании своих позиций

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия должна делать то, что соответствует ее интересам, быть жесткой и открыто доносить о том, что она не приемлет. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину, фрагмент интервью с которым опубликован в Telegram-канале репортера.

«Мы должны не поддаваться эмоциям, мы должны сохранять трезвость мышления <...> собранность, силу. Делать то, что нам выгодно, то, что лучшим образом соответствует нашим интересам. Быть жесткими, но открытыми к тому, чтобы четко доносить наши озабоченности», — сказал представитель Кремля.

Также на вопрос журналиста о том, есть ли у России силы и ресурсы довести спецоперацию до конца, Песков сказал, что президент поставил четкие цели и эти цели должны быть выполнены.

По словам Пескова, сейчас страны Запада ведут против России войну во всех сферах. Пресс-секретарь подчеркнул, что оппоненты РФ пытаются посягать даже на то, что считалось святым.