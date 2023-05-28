Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили о необходимости РФ быть жесткой в отстаивании своих позиций

Песков: РФ должна быть жесткой и открыто доносить о том, что неприемлемо

close
100%
Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия должна делать то, что соответствует ее интересам, быть жесткой и открыто доносить о том, что она не приемлет. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину, фрагмент интервью с которым опубликован в Telegram-канале репортера.

«Мы должны не поддаваться эмоциям, мы должны сохранять трезвость мышления <...> собранность, силу. Делать то, что нам выгодно, то, что лучшим образом соответствует нашим интересам. Быть жесткими, но открытыми к тому, чтобы четко доносить наши озабоченности», — сказал представитель Кремля.

Также на вопрос журналиста о том, есть ли у России силы и ресурсы довести спецоперацию до конца, Песков сказал, что президент поставил четкие цели и эти цели должны быть выполнены.

По словам Пескова, сейчас страны Запада ведут против России войну во всех сферах. Пресс-секретарь подчеркнул, что оппоненты РФ пытаются посягать даже на то, что считалось святым.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях