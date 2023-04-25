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Медведев заявил на марафоне «Знание» о перспективе ядерной войны

В настоящий момент перспектива ядерной войны существует, и она значительно страшнее изменений климата. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на марафоне «Знание».

При этом Медведев предупредил, что намерен сказать «крамольную вещь».

«Хватит страдать из-за того, что на один градус выросла температура в таком-то году или за такой-то период. Человечество за этим наблюдает еще очень недолгое время. Вас правда волнует климат до такой степени? На мой взгляд, это ничто в сравнении с перспективой оказаться в эпицентре взрыва...» — подчеркнул российский политик.

По словам Медведева, к сожалению, сейчас есть перспектива попасть в эпицентр взрыва.

«И она растет с каждым днем по известным причинам», — резюмировал Медведев.

По его словам, мир болен и может находиться на пороге новой мировой войны, однако ее можно избежать.

До этого японский политик, бывший мэр Токио Ёити Масудзоэ выразил мнение, что власти Соединенных Штатов толкают мир к Третьей мировой войне.

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