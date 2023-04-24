Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Сербии раскритиковали позицию Украины при голосовании в Совете Европы по Косово

close
100%
Burhan Ozbilici/AP

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич назвал неприемлемой позицию Украины в Совете Европы при голосовании о членстве Косово в этой организации. Об этом сообщает телеканал РТВ.

33 из 46 членов Совета Европы поддержали решение о начале процедуры рассмотрения просьбы Косово о членстве в Совете Европы, семеро выступили против, пятеро воздержались, а одна страна не участвовала в голосовании.

Дачич поблагодарил все страны, которые проголосовали против и показали, что они друзья Сербии. Это Кипр, Испания, Румыния, Азербайджан , Грузия и Венгрия.

При этом он отметил, что в Белграде недовольны позицией Греции и Словакии, а также Боснии и Герцеговины, которые воздержались на голосовании. «Они принимают непосредственное участие в разрушении территориальной целостности Сербии», — сказал Дачич.

Особо он подчеркнул позицию Украины, которая также воздержалась. «Посмотрите, сколько у нас проблем с защитой территориальной целостности Украины, сколько мы напрягаемся и голосуем везде и оправдываемся, потому что кто-то обвиняет нас в том, что мы недостаточно поддерживаем территориальную целостность Украины, а Украина голосует с воздержанием, когда речь идет о нашем территориальной целостности. Абсолютно неприемлемо», — сказал глава МИД Сербии.

Он отметил, что Белград не ожидал такого от этих стран. «Я не знаю, чем Сербия это заслужила. И я должен сказать, что это, безусловно, оставит определенные последствия для наших отношений», — сказал Дачич.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что представители ЕС и Запада 10 лет обманывали его на переговорах по Косово.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях