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В посольство Франции в Москве прислали письмо с неизвестным порошком

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Depositphotos

В посольство Франции в Москве прислали письмо с неизвестным порошком, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, к зданию посольства на Большой Якиманке прибыли оперативные службы. Вещество в конверте должны изъять и отправить на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в посольство Франции в Москве прислали посылку с костями.

По данным канала, во время сканирования коробки внутри обнаружили кости мелкого животного или птицы. Вскрывать ее не стали и вынесли за пределы посольства.

Посылку отправил некий Пьер Нотарианни из Судака. Полиция проводит проверку.

Государственную полицию Латвии днем 4 января вызвали в посольство России в Риге, куда могла поступить подозрительная посылка с неизвестным веществом. Об этом заявила представитель госполиции Симона Гравите в эфире Латвийского радио.

Отмечается, что полиция прибыла на место в 13:54 (14:54 мск).

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