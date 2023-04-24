В посольство Франции в Москве прислали письмо с неизвестным порошком, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, к зданию посольства на Большой Якиманке прибыли оперативные службы. Вещество в конверте должны изъять и отправить на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в посольство Франции в Москве прислали посылку с костями.

По данным канала, во время сканирования коробки внутри обнаружили кости мелкого животного или птицы. Вскрывать ее не стали и вынесли за пределы посольства.

Посылку отправил некий Пьер Нотарианни из Судака. Полиция проводит проверку.

Государственную полицию Латвии днем 4 января вызвали в посольство России в Риге, куда могла поступить подозрительная посылка с неизвестным веществом. Об этом заявила представитель госполиции Симона Гравите в эфире Латвийского радио.

Отмечается, что полиция прибыла на место в 13:54 (14:54 мск).