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Песков: в Кремле обсуждают вопрос празднования Дня ветерана боевых действий 1 июля

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в ходе марафона «Знание», что назначение 1 июля Днем ветерана боевых действий на федеральном уровне будет обсуждаться и глава государства принял это к сведению.

1 июля в российских регионах отмечают День ветеранов боевых действий.

24 апреля вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил придать этому дню статус федерального праздника.

«Предлагаем вашим указом установить эту памятную дату на федеральном уровне», — обратился к президенту Турчак.

Путин поблагодарил Турчака, который является главой рабочей группы по вопросам спецоперации, и его коллег за активную поддержку участников СВО и членов их семей. Он подчеркнул, что этим вопросам нужно обратить особое внимание и обеспечить «равные условия для всех, кто с оружием в руках борется за Россию».

Несколькими днями ранее Госдума РФ приняла закон о статусе ветерана боевых действий для лиц, принимавших участие в боевых действиях в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 2014 года.

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