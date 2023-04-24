Песков назвал преувеличенными заявления о «несусветном» числе уехавших из РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о «несусветном» числе уехавших из страны россиян не соответствуют действительности. Об этом он сообщил во время выступления на марафоне «Знание».

«Я не склонен преувеличивать количество, потому что есть те, кто называет какие-то несусветные цифры — не думаю, что это так. Точнее, знаю, что это не так», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков назвал доносы «отвратительным явлением».

До этого оставшийся анонимным организатор концертов объяснил череду отмен концертов различных артистов в России.

По мнению собеседника издания, отмены связаны с активностью СМИ вокруг незначительных поводов.

Организатор указал на то, что власти отменяют концерты на всякий случай.

5 апреля стало известно об отмене концерта певицы Дианы Арбениной в Ульяновске. Директор концертной площадки объяснил, что за день до запланированной даты состоится большое областное мероприятие. По его словам, организаторы не смогут подготовиться к двум крупным событиям за короткое время.