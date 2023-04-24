Песков назвал НАТО инструментом конфронтации и «машиной войны» у российских границ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ходе марафона «Знание», что НАТО не является инструментом мира, а инструментом конфронтации.

«НАТО — не инструмент мира, а инструмент конфронтации», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Североатлантический альянс так были и задуман и исполнен как «машина войны», которая все время приближалась к границам России. Он отметил, что уже после развала Советского Союза НАТО «расширялось в сторону границ России со своим военным потенциалом шесть раз». Тогда у страны был «медовый месяц с Западом», когда Москва считала западные страны честными и преданными своему слову.

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