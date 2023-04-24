Вучич: ЕС и Запад 10 лет обманывали Сербию на переговорах по Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что представители ЕС и Запада 10 лет обманывали его на переговорах по Косово. Об этом сообщает Tanjug.

«Я имел в виду европейских и западных представителей. Они лгали и обманывали меня, но я так и не принял соглашение. Я просто одобрил концепцию, и [подтвердил] что мы готовы работать над реализацией соглашения до определенных пределов. <..> Я надеюсь, что они прекратят эту практику. Но именно потому, что я это чувствовал, я ничего не подписал, несмотря на угрозы и давление», — заявил политик.

Ранее Вучич заявил, что сербы не должны были участвовать в выборах во властные структуры Республики Косово до выполнения своих условий о формировании Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово. Данный пункт входит в состав Брюссельских соглашений 2013 и 2015 годов, однако Конституционный суд Косово признал антиконституционным соглашение 2015 года, после чего власти Косово заявили, что не намерены создавать в Косово такую ассоциацию с исполнительными полномочиями. При этом формально Косово не отказалось от обязательства по созданию ассоциации, и в ЕС регулярно требуют от Косово создания такой ассоциации.

18 марта в македонском Охриде состоялись переговоры президента Сербии Александра Вучича с премьером Косово Альбином Курти при посредничестве ЕС. Спустя 12 часов дискуссий стороны согласовали порядок действий по нормализации отношений. В частности, в Косово согласились «немедленно» запустить переговоры о формировании Ассоциации муниципалитетов с сербским большинством.