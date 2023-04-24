Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вучич: ЕС и Запад 10 лет обманывали Сербию на переговорах по Косово

close
100%
Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что представители ЕС и Запада 10 лет обманывали его на переговорах по Косово. Об этом сообщает Tanjug.

«Я имел в виду европейских и западных представителей. Они лгали и обманывали меня, но я так и не принял соглашение. Я просто одобрил концепцию, и [подтвердил] что мы готовы работать над реализацией соглашения до определенных пределов. <..> Я надеюсь, что они прекратят эту практику. Но именно потому, что я это чувствовал, я ничего не подписал, несмотря на угрозы и давление», — заявил политик.

Ранее Вучич заявил, что сербы не должны были участвовать в выборах во властные структуры Республики Косово до выполнения своих условий о формировании Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово. Данный пункт входит в состав Брюссельских соглашений 2013 и 2015 годов, однако Конституционный суд Косово признал антиконституционным соглашение 2015 года, после чего власти Косово заявили, что не намерены создавать в Косово такую ассоциацию с исполнительными полномочиями. При этом формально Косово не отказалось от обязательства по созданию ассоциации, и в ЕС регулярно требуют от Косово создания такой ассоциации.

18 марта в македонском Охриде состоялись переговоры президента Сербии Александра Вучича с премьером Косово Альбином Курти при посредничестве ЕС. Спустя 12 часов дискуссий стороны согласовали порядок действий по нормализации отношений. В частности, в Косово согласились «немедленно» запустить переговоры о формировании Ассоциации муниципалитетов с сербским большинством.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях