Экс-президента Перу Алехандро Толедо отправили в тюрьму на 18 месяцев

Перуанская полиция перевезла бывшего президента Перу Алехандро Толедо в тюрьму под названием Барбадильо после его экстрадиции на родину из США, пишет El Comercio. По информации издания, политика, которому грозит до 25 лет заключения по подозрению в коррупции, заключили под стражу на срок 18 месяцев.

Как отмечается, Толедо будет находиться в тюрьме до завершение всех следственных мероприятий по его делу. Соответствующее решение было официально озвучено национальным пенитенциарным институтом республики.

«Бывший президент Алехандро Толедо уже содержится в тюрьме Барбадильо, где также находятся экс-лидеры государства: Альберто Фухимори и Педро Кастильо», — говорится в сообщении.

Толедо руководил Перу с 2001 по 2006 год, по версии следствия, он замешан в получении взяток от бразильских строительных компаний, отмывании денег, а также использовании средств на личные нужды. По соответствующим обвинениям был объявлен в международный розыск. К слову, каждый избранный после 1985 года президент Перу либо сидит в тюрьме, либо сидел в там, либо находится под угрозой ареста.

Ранее СМИ сообщили, что США экстрадировали Толедо в Перу, где политик обвиняется в получении взятки в размере $35 млн.