Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-президента Перу Алехандро Толедо отправили в тюрьму на 18 месяцев

close
100%
Guadalupe Pardo/Reuters

Перуанская полиция перевезла бывшего президента Перу Алехандро Толедо в тюрьму под названием Барбадильо после его экстрадиции на родину из США, пишет El Comercio. По информации издания, политика, которому грозит до 25 лет заключения по подозрению в коррупции, заключили под стражу на срок 18 месяцев.

Как отмечается, Толедо будет находиться в тюрьме до завершение всех следственных мероприятий по его делу. Соответствующее решение было официально озвучено национальным пенитенциарным институтом республики.

«Бывший президент Алехандро Толедо уже содержится в тюрьме Барбадильо, где также находятся экс-лидеры государства: Альберто Фухимори и Педро Кастильо», — говорится в сообщении.

Толедо руководил Перу с 2001 по 2006 год, по версии следствия, он замешан в получении взяток от бразильских строительных компаний, отмывании денег, а также использовании средств на личные нужды. По соответствующим обвинениям был объявлен в международный розыск. К слову, каждый избранный после 1985 года президент Перу либо сидит в тюрьме, либо сидел в там, либо находится под угрозой ареста.

Ранее СМИ сообщили, что США экстрадировали Толедо в Перу, где политик обвиняется в получении взятки в размере $35 млн.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях