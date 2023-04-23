Замглавы МИД Рябков: ответственность за невыдачу виз российским журналистам лежит на США

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков высказался о невыдаче виз российским журналистам для освещения работы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости.

Замглавы внешнеполитического ведомства сообщил, что американцы использовали «очередной возмутительный, абсолютно неприемлемый» прием, когда осуществлялась подготовка к участию Лаврова в мероприятиях завершающегося председательства России в Совбезе ООН.

«Группе российских журналистов, которые должны были сопровождать Лаврова в эту командировку, визы выданы не были, причем до последнего момента. Американцы делали вид, что они работают, решение вот-вот будет найдено», — сказал Рябков журналистам, которые приехали в аэропорт для поездки в Нью-Йорк.

Он назвал это «игрой на нервах», «издевательством», «очередным отражением того, что коллегам в Вашингтоне» не только нельзя верить, «их просто не стоит слушать».

По словам замминистра, российская сторона в течение последних дней неоднократно обращались к американской по вопросу выдачи виз.

«Тем не менее результат, как вы видите, плачевный, и это вопреки тому, что нам давались заверения о том, что визы на подходе, вот-вот будут выданы. Все это вранье», — заявил он.

Как указал Рябков, «это откровенная ложь», которая «не красит» США, принимающую на своей территории штаб-квартиру ООН.

«Журналисты должны были освещать важнейшее мероприятие в рамках российского председательства в СБ ООН», — напомнил дипломат.

Он также отметил, что все запланированные у главы МИД РФ мероприятия в Нью-Йорке — «это крупные информационные поводы».

«И наш пресс-пул обязательно должен был быть с нами», — продолжил Рябков.

Он посетовал, что этого не произошло. Также дипломат подчеркнул, что «ответственность целиком» лежит на американской стороне.

Замминистра добавил, что Россия найдет формы, как ответить на это, чтобы Соединенные Штаты надолго запомнили, «что так не делается».

«И они это запомнят», — заключил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США злоупотребили положением страны — хозяйки штаб-квартиры Организации Объединенных Наций при выдаче виз российской делегации в Совет Безопасности ООН. Министр указал, что визы получили не все члены делегации РФ, а российским журналистам и вовсе не выдали такие документы. Лавров обратил внимание, что американская сторона никак не объяснила невыдачу виз представителям российских СМИ.

Российская Федерация в текущем месяце председательствует в Совбезе ООН. Лавров в рамках председательства поучаствует в заседаниях СБ ООН 24 и 25 апреля.